Порошенко помиловал женщину, приговоренную к пожизненному сроку за убийства

Любовь Кушинскую осудили 20 лет назад к пожизненному заключению. Фото: Facebook

Приговоренную к пожизненному заключению Любовь Кушинскую помиловал президент Петр Порошенко.

"Через 20 лет 2 месяца и 5 дней Любовь Кушинская узнала, что скоро освободится, а точнее в марте 2018", - написал в Facebook нардеп Александр Грановский.

Он считает, что женщину осудили незаконно. Кушинская отказывалась признать вину.

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"Люба никого не убивала. Я лично нашел и некоторых судей, которые слушали это дело, прокуроров, которые обвиняли Любу, других свидетелей, поговорил с журналистами", - добавил он. Депутат лично обратился к президенту и в комиссию по помилованию.

В убийстве двух мужчин Любовь Кушинськую обвинили в 1997 году. Она стала первой женщиной в Украине, осужденной к пожизненному сроку заключения. Сама говорит, что приговор заказал близкий человек, который задолжал ей крупную сумму денег.