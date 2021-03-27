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суббота, 27 марта 2021 14:34

Порошенко передал в сельские больницы Прикарпатья кислородные концентраторы
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Фонд Петра Порошенко передал в Ивано-Франковске область очередную партию кислородных концентраторов. На этот раз аппараты получат сельские и поселковые амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты.

Кислородные концентраторы уже передали в фельдшерско-акушерский пункт села Гавриловка, Надвирнянского района, и Центр первичной медико-санитарной помощи в Болшовцах, Галицкого района.


"У нас есть быстрые тесты, которые делаем всем, кто обращается с подозрением на коронавирусную инфекцию. В зависимости от состояния больных отправляем на госпитализацию, или же на амбулаторное лечение", - отметил заведующий ФАПа Олег Воробец.

"Благодаря полученному сегодня концентратору сможем на месте помогать людям, у которых упала сатурация", - добавил врач.


По словам главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи Оксаны Базилюк, аппарат может служить при неотложных состояниях, когда нужно помочь до приезда скорой, при лечении болезней легких, сердечной недостаточности.

Врач отметила, что сейчас очень актуален он будет для больных Covid жителей общины, которые после выписки из стационара является кислородозависимыми. Аппарат бесплатно будет предоставляться им во временное пользование.


"Хочу поблагодарить Фонда Порошенко за приобретение кислородного концентратора для нашей общины, который будет поддержкой для наших медиков", - сказала Оксана Базилюк.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка отметил, что Фонд Порошенко продолжит поддерживать медицинских работников, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией.


"Сегодня страна находится в критической ситуации. К сожалению, власть провалила подготовку к очередной волне коронавируса, и сегодня очень много благотворителей, среди которых и Фонд Петра Порошенко, закупкой кислородных концентраторов, другого оборудования дают возможность медикам лучше противостоять болезни", - сказал народный депутат.

"Мы сегодня не делимся на власть и оппозицию, сегодня мы хотим помогать людям", - отметил Олег Синютка.


Председатель фракции "Европейской Солидарности" в Ивано-Франковском областном совете Ростислав Кукурудз заявил, что партийная команда сейчас сфокусируется на поддержке сельских и поселковых ФАПов, которые менее обеспечены медицинским оборудованием.

"После проведения нашими специалистами анализа по обеспечению медицинских учреждений оборудованием, которое производит кислород, мы поняли, что есть серьезная проблема в периферийных заведениях. Поэтому мы решили сконцентрировать усилия на помощи ФАПам и амбулаториям", - сказал Ростислав Кукурудз.


На днях от Фонда Порошенко и волонтеры начали передачу очередной партии из 30 кислородных концентраторов для украинских больниц в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской и Черкасской областях. Закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом сегодня является важным приоритетом Фонда Порошенко и волонтеров. Всего с начала пандемии в украинские больницы благотворители передали более 100 кислородных концентраторов.

Кроме этого, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больнице передали более 157 тыс. штук. А также 10000 антивирусных очков, более 50 тис. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Также с октября 2020 началось производство высококачественных защитных костюмов в Черниговской области. Проект поддержал Благотворительный фонд Порошенко и корпорация Рошен. Всего у Порошенко потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 млн грн.

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