Порошенко озвучил план по деоккупации Донбасса и Крыма

Фото: "5 канал"

Президент России Путин пытается реализовать в Украине типичный сценарий, который он уже испытал в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье – это сценарий легализации российской оккупации. В этот сценарий вполне вписывается инициатива Кремля выдавать российские паспорта всем жителям Донбасса. Об этом пятый Президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил во время телемарафона "Украина: русский реванш или европейское будущее?".

"Путин абсолютно предсказуем. И действует для реализации своего плана оккупации Украины. Есть направление, по которому он движется шаг за шагом. Первый шаг – предложение выдавать российские паспорта только отдельным категориям украинских граждан, которые проживают на оккупированных территориях. Он видит мощную реакцию нашей власти и мира. Потом, во время избирательных гонок создались условия, когда Путин говорит – мы будем выдавать паспорта теперь уже всем жителям, которые проживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Сейчас, поскольку не применяются решительные шаги в ответ, он делает следующий шаг. Паспорта не только на оккупированной территории, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей. Такая же ситуация была в Абхазии. Так же развивалась ситуация в Южной Осетии. Так же развивается ситуация в Приднестровье", – подчеркнул Петр Порошенко, сообщает "5 канал".

"Для чего это делается? Для того, чтобы повторить сценарий Южной Осетии. Якобы под предлогом защиты не просто русскоязычных граждан, как он это делал в Крыму и на Донбассе, а под предлогом защиты граждан Российской Федерации начинается официальное военное вторжение. Легализуется оккупация", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Он напомнил, что во время президентской каденции разработал целый ряд мер для противостояния путинским сценариям – это и санкционные шаги, и меры международно-правового регулирования, в том числе и судебного.

"Я предложил это новоизбранному президенту, и сейчас подчеркиваю, что я готов подставить плечо. Но ни в коем случае нельзя делать из этого комиксы, шутить с этим, недооценивать угрозы. Мы должны решительно реагировать – так, как мы среагировали во время агрессии в Керченском проливе. Мы вынуждены были применить чрезвычайные средства. Я сам подписал директиву для подачи в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге. И есть результат – выигрыш Украиной дела против Российской Федерации", – напомнил Петр Порошенко.

"Так же в соответствии с директивами были выиграны дела в Стокгольме против Газпрома. Вчера мы получили решения судов многих государств, которые стали на сторону Украины, которые обеспечат выплату Газпромом более 4 миллиардов долларов. Только такой язык понимает Путин – язык санкций. Россия заплатила высокую цену за агрессию, за санкции, потеряв по оценкам Блумберга 150 млрд долларов США или 10% ВВП", – подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что партия "Европейская Солидарность" имеет четкий план деоккупации Донбасса и Крыма.

"Когда я говорил об освобождении Крыма политико-дипломатическим путем, у нас есть абсолютно четкий план, дорожная карта – что и когда надо делать. У нас есть четкий план по Донбассу – в том числе и по применению миротворцев согласно решению Совбеза ООН. Как, когда, какие страны принимают участие. Когда передается под контроль граница и все такое. Это будет первый шаг к миру на оккупированных землях. И с применением миротворцев – деокупация.

Такая же ситуация и по Крыму. Ведь идея "Крым наш" становится все более токсичной в самой России. Я твердо убежден – это шаги к нашей победе", – отметил лидер "Европейской Солидарности".