Порошенко допрашивают в Генпрокуратуре

В ГПУ начался допрос президента Петра Порошенко. Фото: ATR

В Генеральной прокуратуре в пятницу, 10 мая, начался допрос президента Петра Порошенко в деле о расстрелах на Майдане.

Договоренность о допросе была принята накануне, Порошенко проходит по делу как свидетель. Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала ZIK.

"Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента", - отметил Горюбатюк.

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Президента Петра Порошенко ждали в ГПУ еще 7 мая. У следователей есть дополнительные вопросы по событиям Революции достоинства. Вызов главе государства направили за 2 недели, однако он не попросил о переносе и не явился на допрос.