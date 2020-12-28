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понедельник, 28 декабря 2020 10:45

Порошенки организовали воспитанникам детдомов праздник на катке
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Петр и Марина Порошенки устроили настоящий новогодний праздник для воспитанников детдомов. В зимнем городке ROSHEN Winter Village 23 детей, которые воспитываются в детдоме семейного типа семьи Дейкун, в детдоме "Надежда" из села Мокрец Киевской области и броварском Центре реабилитации детей с инвалидностью развлекались, катались на коньках и, конечно, получали новогодние подарки.

 

"Нам нужен праздник, нужен позитив, нужен хороший настрой. Я думаю, что лучшим местом для хорошего настроения является Roshen Winter Village. Это даже не каток - это зимняя сказка. Причем зимняя сказка не только для детей, не только для подростков, зимняя сказка для всех. Здесь мы видим горящие глаза, улыбки людей", - поделился эмоциями Петр Порошенко.

 

"И здесь мы в очередной раз видим, что все, что делает Рошен, все, что делает Фонд нашей семьи, фонд Порошенко, начиная от конфет и заканчивая театром на Подоле, начиная от ремонта и создания отделения Охматдет - и заканчивая Кременчугской больницей - это все самого высокого качества, это несет людям радость", - отмечал пятый президент.

 

"Очень важно, чтобы мы не забывали постоянно заботиться о тех, кто рядом с нами и нуждается в нашей помощи. От того, какое мы с вами следующее поколение воспитаем - будет зависеть, какая Украина будет в будущем", - говорит депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

 

"Я очень искренне желаю в 2021 году нашему государству и нашему украинскому народу победы, мы ее заслужили. С Новым годом! Веселых праздников!", - пожелал лидер "Европейской Солидарности".

 

Как известно, компания Рошен много лет реализует масштабные социальные проекты. В частности, за счет компании построен Театр на Подоле (инвестиции составили 177 млн ​​грн). В 2020 году был завершен капитальный ремонт отделения онкогематологии и создано отделение аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака. Общий бюджет проекта, который длился почти 2 года, составил 50 миллионов гривен.

Почти 90 млн грн компания Рошен потратила на благотворительную помощь больнице "Охматдет". Рошен оказывает финансовую поддержку Киевскому детскому кардиоцентру и Кременчугской городской детской больнице. 50 млн грн компания передала на реконструкцию зоопарка в Черкассах. С начала российской агрессии семья Порошенко потратила 700 млн грн на нужды армии и инфраструктурные проекты для военных.

С начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания Рошен и волонтеры передали медучреждениям более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц. Более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди с уязвимых категорий.

Сейчас Фонд Порошенко и ОО "Дело общин" занимаются закупкой кислородного оборудования для больных ковид-19.

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