Порезали лицо и задушили - в России несовершеннолетние убили знакомую

В России двое несовершеннолетних убили свою подругу. Фото с открытых источников.

В российском Архангельске двух 16-летних девушек задержали с подозрением в жестоком убийстве 17-летней знакомой.

Тело потерпевшей нашли возле железной дороги в районе улицы Партизанской, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

Компания из трех девушек выясняла отношения. Двое из них набросились на оппонентку. Причиной, по их словам, стала высокомерное поведение потерпевшей, которая утверждала, что она "самая красивая".

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По данным следствия, одна из подозреваемых дважды ударила жертву стеклянной бутылкой по голове, порезала осколками лицо, после чего стала душить. Другая задержана помогала в этом, удерживая потерпевшую и подавая стекло подруге.

"Обе подозреваемые воспитывались в благополучных семьях, на учете никогда не находились. Одна из них учится в школе, вторая - в техникуме", - пояснила старший помощник руководителя регионального следкома Светлана Тарнаева.

На допросах задержанные подробно рассказали, как совершали преступление. Суд виришив отправить их под стражу.

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