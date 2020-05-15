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пятница, 15 мая 2020 14:50

Пора идти в храм. Епифаний попросил правительство ослабить карантин

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Пора идти в храм. Епифаний попросил правительство ослабить карантин
Епифаний просит правительство ослабить карантин для церквей. Фото: ПЦУ

Премьер-министру Украины Денису Шмигалю написал письмо митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Он просит главу правительства о адаптивных применениях карантинных ограничений для верующих, сообщает пресс служба ПЦУ.

"Предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмигалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций по адаптивному применению карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года)", - написали в сообщении.

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Предложения от ВСЦиРО базируются на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина нескольких европейских стран. Они обещают обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабмин предложения по адаптивному применению карантинных ограничений и для религиозных организаций.

Карантин в Украине будет продолжаться, пока не изобретут лекарство от коронавируса. Общественный транспорт запустят на третьем этапе выхода из карантина, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании парламента во время часа вопросов к правительству.

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15
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