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вторник, 28 июля 2020 01:18

Популярное приложение обвиняют в слежке за пользователями

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Популярное приложение обвиняют в слежке за пользователями
Администрация сервиса утверждает, что в приложении произошла ошибка. Фото: Reuters

Пользователи Instagram разоблачили приложение в слежке за фронтальную камеру.

Нежелательную активность Instagram заметили люди, которые использовали гаджеты iPhone с бета-версией iOS 14. Об этом сообщает издание The Verge.

Как отмечается, благодаря функции оповещения о включены камеру или микрофон они получали сигнал о том, что их камера включилась во время просмотра ленты в соцсети "сама по себе".

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На запрос издания в администрации сервиса заявили, что в приложении возникла ошибка, ее исправлением занимаются.

В мессенджере Telegram на iOS появилась возможность совершения видеозвонков. Разработчики обновили приложение для в App Store.

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