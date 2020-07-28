Популярное приложение обвиняют в слежке за пользователями

Пользователи Instagram разоблачили приложение в слежке за фронтальную камеру.
Нежелательную активность Instagram заметили люди, которые использовали гаджеты iPhone с бета-версией iOS 14. Об этом сообщает издание The Verge.
Как отмечается, благодаря функции оповещения о включены камеру или микрофон они получали сигнал о том, что их камера включилась во время просмотра ленты в соцсети "сама по себе".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
На запрос издания в администрации сервиса заявили, что в приложении возникла ошибка, ее исправлением занимаются.
В мессенджере Telegram на iOS появилась возможность совершения видеозвонков. Разработчики обновили приложение для в App Store.
×
Комментарии