Помощник президента Ермак имеет бизнес с россиянином

Помощник президента Андрей Ермак сотрудничает с россиянином Рахамимом Емануиловим. Фото: Piliteka

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сотрудничает с российским бизнесменом Рахамимом Емануиловим.

В 2001 году в Украине была зарегистрирована компания "Медийная группа европейского партнерства", которая специализируется на производстве фильмов. Несколько лет назад ее бенефициарами были нынешний помощник президента Андрей Ермак и гражданин России Емануилов Рахама Яшаевич. Андрей Ермак до сих пор бизнес-партнер Рахамима Емануилова, но в других компаниях ЗАО "Интерпромфинанс Украина", занимающейся коммерческим консультированием, и ООО "М.Е.П". Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Емануилов официально является ученым и президентом "Фонда взаимодействия цивилизаций", который занимается социальными проблемами.

По информации "Схем", он также является совладельцем компании "Интерпромторг" в Москве, которая есть среди основателей "Интерпромбанк". Крупнейшим акционером "Интерпромбанк" является Валерий Андреевич Пономарев, член Совета федерации Федерального собрания РФ от Камчатского края.

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Он фигурировал в расследовании Алексея Навального касательно дома Путина в элитном поселении La Zagaleta, на горе с видом на Средиземное море. Отмечалось, что на территории выращивают эксклюзивный виноград, там есть вертолетная площадка и гараж, на котором могут разместиться 22 транспортных средства.

Согласно расследованию Навального, документы указывают, что недвижимость принадлежит Зои Пономаревой — дочери члена "Единой России" и сенатора от Камчатки Валерии Пономаревой.

Также к членам совета директоров российского "Интерпромбанк", связанного с бизнес-партнером Андрея Ермака, входит Иван Садчикова.

Его имя фигурировало в российском секс-скандале, связанном с Анастасией Рыбкой, которая отдыхала на яхте вместе с российским олигархом Олегом Дерипаской и первым заместителем руководителя аппарата правительства России — Сергеем Приходько.

По данным российских СМИ, Приходько, который в течение президентства Владимира Путина несколько раз сменил несколько влиятельных должностей, — тесть Ивана Садчикова.

Отмечается, что из-за своего сообщества горских евреев Емануилов имеет связи с однокурсником Владимира Путина — Ильхамом Рагимов. Схемы выяснили, что до недавнего времени в совете директоров "Интерпромбанк" был сам Рагимов и другой однокурсник Путина Николай Егоров.

"Бизнес-партнер Андрея Ермака Рахама Емануилов через российский "Интерпромбанк" имеет связь " единороссом" и сенатором Камчатки Пономаревым, зятем первого заместителя руководителя аппарата правительства России Приходько, и через свою религиозную общину с однокурсником президента России Владимира Путина", — подытожили авторы расследования.

Сам Ермак в ответе "Схемам" отметил, что Рахама Емануилов — старый знакомый его отца, с которым они познакомился во время работы в посольстве СССР в Афганистане.

"20 лет назад, в 1999 году, Рахама Емануилов попросил меня помочь ему зарегистрировать компанию на территории Украины, поскольку планировал заниматься консультационной деятельностью по торговле. Я помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. В последний раз мы общались около десяти лет назад — я поздравлял его по телефону с днем рождения", — добавил Ермак.

Впрочем, "Схемы" проанализировали финансовые отчеты обеих компаний, в которых Андрей Ермак и русский Рахама Емануилов до сих пор соучредители, и деятельность которых до сих пор не прекращено, согласно официальным реестром. Одна из них действительно с 99-го года не показывала доходов. Но вторая получила доходов почти 40 млн грн ($1,6 млн) за 12 лет с момента основания.

Председатель Офиса президента Андрей Богдан подал в суд на журналистов программы "Схемы" и "Общественное". Богдан судится против трех журналистов "Схем" - Валерии Егошиной, Максима Савчука и Натальи Седлецкой, а также "Национальной общественной телерадиокомпании Украины", то есть общественного вещателя. Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Он требует опровергнуть обнародованные журналистами данные о его перелетах в Россию и в направлении Беларуси. В частности, он оспаривает количество перелетов - говорит, что их было меньше, чем указано в материале.