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среда, 27 ноября 2019 00:33

Ползающий фонарь можно увидеть на ВДНХ

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В Киеве известный скульптор Владимир Белоконь представил новую оригинальную работу - фонарь, что ползает.

Новую композицию автор выставил у своей мастерской на территории ВДНХ, пишет "Вечерний Киев".

Автор: Фейсбук
  На ВДНХ появился ползающий фонарь.
На ВДНХ появился ползающий фонарь.

"Этот фонарь создан специально для тех, кто боится гулять в темноте", – написал Белоконь.

"Завел проводку под светодиодный светильник, крышкой самого фонаря служит стеклянная крышка гусятницы," – заявил Владимир Белоконь.

Вес композиции составляет около 100 кг.

Произведение будет покрыто лаком.

Владимир Белоконь известный скульптор, автор популярных среди горожан и туристов композиций "Влюбленные фонари" на Майдане Независимости и "Ожившая спичка" на улице Артема.

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