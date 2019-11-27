Ползающий фонарь можно увидеть на ВДНХ

В Киеве известный скульптор Владимир Белоконь представил новую оригинальную работу - фонарь, что ползает.

Новую композицию автор выставил у своей мастерской на территории ВДНХ, пишет "Вечерний Киев".

Автор: Фейсбук На ВДНХ появился ползающий фонарь.

"Этот фонарь создан специально для тех, кто боится гулять в темноте", – написал Белоконь.

"Завел проводку под светодиодный светильник, крышкой самого фонаря служит стеклянная крышка гусятницы," – заявил Владимир Белоконь.

Вес композиции составляет около 100 кг.

Произведение будет покрыто лаком.

Владимир Белоконь известный скульптор, автор популярных среди горожан и туристов композиций "Влюбленные фонари" на Майдане Независимости и "Ожившая спичка" на улице Артема.