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среда, 19 мая 2021 14:46

"Полтора года без инструмента" - Антоненко сыграл на подаренной активистами гитаре

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&quot;Полтора года без инструмента&quot; - Антоненко сыграл на подаренной активистами гитаре
Участнику российско-украинской войны, музыканту Андрею Антоненко активисты возле суда подарили новую гитару. Фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg

Участник русско-украинской войны, музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, впервые за полтора года взял в руки гитару. Инструмент накануне ему подарили активисты возле Шевченковского райсуда Киева, где проходило заседание по делу.

Новым видео музыкант поделился в Facebook.

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"Как и обещал девушкам и всем, кто подарил, и имеет отношение к этому крутому подарку. Я взялся за электрогитару. Полтора года без инструмента. Но ведь. Сорян за легкую неловкость. По определенным причинам", - говорится в подписи к видео.

18 мая в Шевченковском районном суде Киева состоялось заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. На нем рассматривали ходатайство прокурора о продлении меры пресечения подозреваемым - круглосуточного домашнего ареста для Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, а также пребывания под залогом для Яны Дугарь.

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