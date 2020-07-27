Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам

Польша выдала больше 270 тысяч виз. Фото: Укринформ

В первом полугодии украинцы получили в консульских учреждениях Польши более 270 тыс. виз.

За 6 месяцев текущего года гражданам Украины было выдано 270 тыс. 360 виз, из них 269 тыс. 875 национальных виз (типа D) и 485 шенгенских виз (типа С), сообщает МИД Польши в ответ на информационный запрос Укринформа.

В целом за полгода украинцам Польша выдала на 44,2% меньше виз, чем за аналогичный период прошлого года. Национальных виз было оформлено на 44% меньше, чем в 2019 году, и шенгенских — меньше на 77%.

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