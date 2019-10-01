Польша поддержала Украину в ПАСЕ

Польша бойкотирует ПАСЕ. Фото: static.ukrinform.com

К частичному бойкоту некоторых официальных мероприятий во время осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы присоединилась Польша.

Об этом во вторник в кулуарах ПАСЕ заявил глава польской делегации Александр Поцей, сообщает "Укрінформ".

"Я и моя делегация не будем участвовать в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы", - сказал польский парламентарий.

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Делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии сегодня не будут принимать участия в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.О решении не участвовать в открытии сессии грузины сообщили до проведенных консультаций.