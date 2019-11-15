Польша беспокоится за свою безопасность из-за строительства Северного потока-2

Польша готова к юридическим шагам касательно Германии из-за строительства Северного потока-2. Фото: eimg.pravda.com

Польша готова применить юридические шаги касательно Германии.

Это произойдет в случае, если Берлин не будет учитывать интересы Польши при осуществлении газовой директивы ЕС в Германии по Nord Stream 2, об этом заявил в Варшаве глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк.

"Если, по нашему мнению, не будет осуществлен глубокий анализ влияния инвестиции на рынок и безопасность сопредельных стран (в рамках имплементации газовой директивы ЕС в Германии по регулированию Nord Stream 2 - ред.), То мы оставляем за собой возможность применить соответствующие юридические шаги" , - отметил Возняк.

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По его словам, в газовой директиве ЕС есть норма о том, что при любых шагах по Nord Stream 2 национальный регулятор должен учитывать безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынков сопредельных стран.

Польский чиновник уверяет, что если Германия будет придерживаться этого положения, то Польша будет чувствовать себя безопасно.

Возняк добавил, что Варшава уже реагировала на отсутствие такого анализа в случае газопровода OPAL (наземное продолжение Nord Stream 2 территории Германии - ред.).

США будут препятствовать строительству газопровода "Северный поток-2". Вашингтон таким образом хочет помочь Киеву чтобы газ продолжил поступать в Европу через Украину.