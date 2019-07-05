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"Положение олигархов будет крепнуть" - эксперт об увольнениях в Антимонопольном комитете

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&quot;Положение олигархов будет крепнуть&quot; - эксперт об увольнениях в Антимонопольном комитете
Алексей Шалайский: действия Зеленского показывают, что мы с олигархами будем договариваться, а не поступать с ними, как в цивилизованных странах. Фото: Экономическая правда

Президент Владимир Зеленский уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Агию Загребельскую.

Написал в Фейсбуке главный редактор антикоррупционного сайта "Наші Гроші" Алексей Шалайский.

"Она - человек, который последние годы временами была флагом здоровых сил Антимонопольного комитета. Ее ненавидели и Александр Третьяков, который зарабатывал на игорном бизнесе с силовиками, и Ринат Ахметов, и Игорь Коломойский, и соратники мэра Одессы Геннадия Труханова", - пишет он.

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К высшему руководству Антимонопольного комитета у президента вопросов не возникло, так как у вышеуказанных представителей "бизнес-элиты" проблем с ними не было, считает эксперт.

"Это - яркий сигнал, что монополии в Украине будут только крепнуть. С олигархами будем договариваться, а не поступать с ними как в цивилизованных странах.

И воровать будут продолжать не только из бюджета, но и из карманов граждан напрямую. Известная российская формула: "Люди - новая нефть", - добавляет Алексей Шалайский.

Президент Владимир Зеленский уволил 3 членов Антимонопольного комитета Украины.

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