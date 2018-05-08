 
Ексклюзивы
1/5
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 180
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
6 Просмотров: 3006
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 5742
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1242
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1521
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 738
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 585
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2412
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 11367
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
17
15
6
10
35
Советские пленные съели все листья с деревьев - вспомнили жертв концлагеря &quot;Шталаг-328&quot;
Советские пленные съели все листья с деревьев - вспомнили жертв концлагеря "Шталаг-328"
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
Открыли выставку об украинцах в нацистских концлагерях
Открыли выставку об украинцах в нацистских концлагерях
СБУ &quot;потрясли&quot; коммунистов: изъяли георгиевские ленты и фотографии Путина
СБУ "потрясли" коммунистов: изъяли георгиевские ленты и фотографии Путина
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Видео
Все видео
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
"Снова всем план поломали": украинские бойцы на учениях НАТО
"Снова всем план поломали": украинские бойцы на учениях НАТО
Помним всех защитников Украины, которые погибли в апреле
Помним всех защитников Украины, которые погибли в апреле
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
Количество пострадавших детей увеличивается: открыли уголовное производство
Количество пострадавших детей увеличивается: открыли уголовное производство
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 5751
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1242
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 3024
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6093
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2115
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 1755
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
вторник, 08 мая 2018 22:17

Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган

  Комментировать
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Александр Саган: Россия не сможет контролировать украинскую религиозную жизнь. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Шансы получить поместность для Украины чрезвычайно велики. Решение может быть в начале июня.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал религиовед Александр Саган.

"У Вселенского патриарха Варфоломея была идея жизни - провести Всеправославный собор, которого не было почти 12 веков. Поэтому он старался не ссориться с Москвой. Предоставление украинской церкви автокефалии - это однозначно разрыв отношений с ней", - объясняет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские президенты обратились к гражданам относительно единой церкви

В позапрошлом году Вселенский патриарх провел Всеправославный Собор и для этого сделал много уступок Москве, говорит эксперт.

"Снял вопрос украинской поместной церкви со своей повестки дня. Сделал все, чтобы тот собор стал торжеством православия и единства. Но россияне решали свои проблемы, шантажируя Константинополь. А в последний момент просто не приехали. И еще три церкви подговорили. Это было ударом по авторитету Вселенского патриарха. После такого оскорбления у него развязаны руки. От признания поместной церкви в Украине теперь его не сдерживает ничего. Это стратегически выгодно Вселенскому патриархату - потому что ослабляет Русскую православную церковь. Она больше не сможет говорить, что Украина - ее каноническая территория. Московский патриархат со всеми окрестностями имеет около 30 тысяч общин. 12 из них - в Украине, собственно в РФ - около 16 тысяч. Не менее половины УПЦ МП со временем перейдут в Украинскую поместную церковь. Россия не сможет контролировать украинскую религиозную жизнь. Москва боится также цепной реакции. Могут отпасть молдавские и белорусские православные", - говорит Александр Саган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед

В 1686 году Киевская метрополия вдруг оказалась в Москве. Традиционная версия - константинопольский патриарх Дионисий продался. Но это не так, отмечает релегиезнавець.

"Если прочитать сам документ, оказывается, что там речь не идет о том, что митрополия передается Москве. Она предоставлялась в управление. Ею должен был руководить экзарх Константинопольский. Она должна первым поминать Константинопольского патриарха, затем - Московского. В силу того, что Константинопольская патриархия из-за захвата оказалась в мусульманской стране, управлять Киевской митрополией было трудно. В православии есть такая практика, когда та или иная территория передается в управление другой церкви. Но не навсегда. в томосе для Польши 1924 году о это впервые громко сказали. И сразу через два дня патриарх, котоый его подписал, неожиданно умер. На сегодня мы говорим о том, что просто восстанавливается историческая справедливость. В 1991 году Константинопольский патриарх в очередной раз подтвердил, что он не признает Украину канонической территорией Московской патриархий. Последний раз об этом заявляли в 2005 году. Архиепископ Всеволод Майданский как председатель полномочной делегации от Константинополя на встрече с президентом Украины сказал, что они не признают Украину под Московским патриархатом. Они считают, что каноническая территория Москвы очерчена временем признание этой патриархии", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 мая

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Украинского певца убили, потому что не давал слушать шансон

"Мы с Юрой молимся разным богам" - Вадим Ильенко умер накануне дня рождения брата

Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон

Забила ножкой от табурета: под Полтавой нашли две мумии

Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака

"Каждый день что-то ломается" - открыли самый креативный пространство

Самое читаемое
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 179782
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 72528
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 50783
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 32921
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12
 Просмотров: 28811
Общество
В Николаевской области мужчина за день заплатил 166 тыс. задолженности по алиментах
В Николаевской области мужчина за день заплатил 166 тыс. задолженности по алиментах Просмотров: 63
"Из 540 миллионов бюджетных денег украли 160": дочь сотрудницы ФФУ заявила о коррупции в Федерации футбола
"Из 540 миллионов бюджетных денег украли 160": дочь сотрудницы ФФУ заявила о коррупции в Федерации футбола 2 Просмотров: 2106
Во Львове группа местных жителей обеспечивала трансляцию российских каналов
Во Львове группа местных жителей обеспечивала трансляцию российских каналов Просмотров: 1575
В столице 5 правоохранителей избили водителя ногами: видео попало в сеть
В столице 5 правоохранителей избили водителя ногами: видео попало в сеть 1 Просмотров: 2475
В Одесской области на родительском собрании в школе избили чиновницу
В Одесской области на родительском собрании в школе избили чиновницу 1 Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
46
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
45
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
9
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
7
Россия намерена покинуть Донбасс - Гримчак
Голосов: 16594
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua