Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган

Александр Саган: Россия не сможет контролировать украинскую религиозную жизнь. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Шансы получить поместность для Украины чрезвычайно велики. Решение может быть в начале июня.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал религиовед Александр Саган.

"У Вселенского патриарха Варфоломея была идея жизни - провести Всеправославный собор, которого не было почти 12 веков. Поэтому он старался не ссориться с Москвой. Предоставление украинской церкви автокефалии - это однозначно разрыв отношений с ней", - объясняет он.

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В позапрошлом году Вселенский патриарх провел Всеправославный Собор и для этого сделал много уступок Москве, говорит эксперт.

"Снял вопрос украинской поместной церкви со своей повестки дня. Сделал все, чтобы тот собор стал торжеством православия и единства. Но россияне решали свои проблемы, шантажируя Константинополь. А в последний момент просто не приехали. И еще три церкви подговорили. Это было ударом по авторитету Вселенского патриарха. После такого оскорбления у него развязаны руки. От признания поместной церкви в Украине теперь его не сдерживает ничего. Это стратегически выгодно Вселенскому патриархату - потому что ослабляет Русскую православную церковь. Она больше не сможет говорить, что Украина - ее каноническая территория. Московский патриархат со всеми окрестностями имеет около 30 тысяч общин. 12 из них - в Украине, собственно в РФ - около 16 тысяч. Не менее половины УПЦ МП со временем перейдут в Украинскую поместную церковь. Россия не сможет контролировать украинскую религиозную жизнь. Москва боится также цепной реакции. Могут отпасть молдавские и белорусские православные", - говорит Александр Саган.

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В 1686 году Киевская метрополия вдруг оказалась в Москве. Традиционная версия - константинопольский патриарх Дионисий продался. Но это не так, отмечает релегиезнавець.

"Если прочитать сам документ, оказывается, что там речь не идет о том, что митрополия передается Москве. Она предоставлялась в управление. Ею должен был руководить экзарх Константинопольский. Она должна первым поминать Константинопольского патриарха, затем - Московского. В силу того, что Константинопольская патриархия из-за захвата оказалась в мусульманской стране, управлять Киевской митрополией было трудно. В православии есть такая практика, когда та или иная территория передается в управление другой церкви. Но не навсегда. в томосе для Польши 1924 году о это впервые громко сказали. И сразу через два дня патриарх, котоый его подписал, неожиданно умер. На сегодня мы говорим о том, что просто восстанавливается историческая справедливость. В 1991 году Константинопольский патриарх в очередной раз подтвердил, что он не признает Украину канонической территорией Московской патриархий. Последний раз об этом заявляли в 2005 году. Архиепископ Всеволод Майданский как председатель полномочной делегации от Константинополя на встрече с президентом Украины сказал, что они не признают Украину под Московским патриархатом. Они считают, что каноническая территория Москвы очерчена временем признание этой патриархии", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 мая