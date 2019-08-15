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четверг, 15 августа 2019 08:12

Полнолуние 15 августа: что делать и чего ждать

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Полнолуние 15 августа: что делать и чего ждать
Сегодня нельзя давать деньги в долг. ФОТО: REUTERS

В четверг, 15 августа, на небе появится полная Луна.

Увидеть её можно будет в 15:29 по киевскому времени, передает УНИАН.

"4 августа Луна войдет в знак Водолея, который имеет репутацию мятежного. Одновременно он создаст напряженный аспект для ретроградного Урана, расположившегося в знаке Тельца ", - говорит астролог Валентина Виттрок.

Нашей реакцией на это могут стать взрывы эмоций, плохое самочувствие на ровном месте, спазмы сосудов и внутренних органов, бессонница.

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"В это время нужно аккуратнее обращаться с деньгами. Старайтесь экономить, а к покупкам относиться критически, чтобы после полнолуния с ужасом не способны осознать, что деньги были выброшены на ветер ", - добавляет астролог.

В этот день недопустимы также ссоры, дальние путешествия, эксперименты с прической, подписание важных документов.

Украинцы могут увидеть одно из красивейших и самых известных явлений ночного неба Северного полушария - метеорный поток Персеиды. Фактический пик метеорного дождя Персеиды в этом году пройдет в ночь с 12 на 13 августа.

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Дата
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