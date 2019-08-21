Политзаключенный возвращается домой после 3 лет в российской колонии

Россия освободила политзаключенного Терновского. Фото: rubryka

Украинский политзаключенный Роман Терновский, который был осужден Россией за организацию "Правого сектора", отбыл наказание в российской колонии.

"Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. Он вообще не имеет денег и любых других ресурсов", пишет hromadske.

Суд Ростова-на-Дону приговорил мужчину к 2 годам и 3 месяцам заключения.

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Российское следствие использовало в качестве доказательства видео с Youtube. На нем Терновский блокировал машины с РФ в 2016 году.

В апреле 2016-го в Харькове он блокировал съезд организации "Украинский выбор". 9 мая участвовал в драке с представителями МВД Украины.

В июне 2016 года участвовал в марше с манекеном Путина в гробу.

В России вынесли приговор поклоннику "Правого сектора" украинцу Роману Терновскому. Ему инкриминировали изготовление и распространении атрибутики с символикой "Правого сектора" - запрещенной и признанной экстремистской в РФ организации.