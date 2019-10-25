Политзаключенный Шумков попал в больницу

Александр Шумков держит голодовку. Фото: fakty.ua

Украинский политзаключенный Александр Шумков попал в больницу российского города Торжок.

"Посетил в Торжке украинского политзаключенного Александра Шумкова. Он держит голодовку с 14 октября, немного похудел, но после перевода в тюремную больницу стал получать медицинскую помощь, поэтому состояние его даже несколько улучшилось", - сообщил адвокат политзаключенного Алексей Барановский, передает "Громадське ТБ".

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Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу "Правого сектора".

Украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж со стороны России с использованием заключенных на переговорах в Минском и "нормандском" форматах.