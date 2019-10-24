Политики США хотят пропиариться, называя "Азов" террористами

Сергей Таран: Мы не можем позволить, чтобы людей, которые воевали и защищали украинскую независимость и суверенитет на фронте, называли террористами. Фото: РБК-Украина

Украинский вопрос сейчас стал частью внутренней политики для американцев. К сожалению, по неопытности нашей власти и слабой дипломатии эта ситуация часто играет против Украины.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Сергей Таран, комментируя инициативу 40 американских конгрессменов, которые предлагают внести полк "Азов" в список террористических организаций.

"Теперь каждая украинская структура или организация является средством заработать политические очки на внутренней арене для американских политиков. До выборов президента США осталось не очень много времени, поэтому и демократы, и республиканцы делают все, чтобы консолидировать своего избирателя. Сейчас видим, как для этого используют Украину. Ранее наше государство было объединяющим фактором для американских политиков и общества. Сейчас - наоборот. "Азов" просто попал в политическую мясорубку выборов президента. На нем конгрессмены хотят попиариться, использовать такие в одиозные заявления для собственной пользы.

Здесь есть еще и последствия слабой дипломатической работы со стороны Киева. Очевидно, часть тех, кто подписал обращение, не обладают достаточной информацией о ситуации в нашем государстве", - объясняет эксперт.

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Заявление, что "Азов" - террористическая организация, является конраверсийным и не соответствует действительности, отмечает он.

"Это - большая структура, которая имеет политическое, молодежное, военное крыло. Официально она подчиняется Министерству внутренних дел. Мы не можем позволить, чтобы людей, которые воевали и защищали украинскую независимость и суверенитет на фронте, называли террористами.

Сейчас трудно предсказать, примут это решение окончательно. Это зависит от многих факторов. Например, работы нашего МИД, политической конъюнктуры в самой Америке", - объясняет Таран.

По его словам, если решение все-таки утвердят, это напрямую не повлияет на поддержку США.

"Они будут помогать нам оружием и финансовыми ресурсами. Но так как "Азов" является частью украинских правоохранительных органов, это сильно ухудшит наш международный имидж. Также это может повлиять на тех людей, которые непосредственно являются членами "Азова". Если полк признают террористической организацией, они станут невъездными в Америку. Не смогут иметь там какую-то собственность или банковские счета. Не стоит думать, что сразу могут начаться какие-то суды. Для этого надо рассматривать деятельность конкретного лица и искать доказательства терроризма непосредственно в них", - добавляет политолог.

Американские парламентарии хотят внести украинский полк "Азов" в список террористических организаций. Соответствующее обращение к госсекретарю США Майку Помпео подали 40 депутатов Палаты представителей от Демократической партии.