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среда, 02 октября 2019 17:43

"Полинка понимает, что Настюша больна. Осторожно обнимает сестру" - мать просит помощи

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Автор: Фото предоставлено Людмилой Пащенко
  Судороги и прикованность к кровати: 13-летней Анастасии Пащенко нужна помощь
Судороги и прикованность к кровати: 13-летней Анастасии Пащенко нужна помощь

13-летняя Анастасия Пащенко из села Ковяги Валковского района Харьковской области не ходит, сама не ест и не пьет. В 6 лет ей поставили диагноз лейкодистрофия. Родители просят помощи.

"Настюша родилась здоровым ребенком. Но в 8 месяцев у нее случился приступ судорог. Мы пролечились, и все было хорошо. Когда дочь начала ходить, иногда замечали, что покачивалась. А в 6 лет ей поставили диагноз - лейкодистрофия. Простыми словами - это отмирание мозга. Мы лечились в областной детской больнице и районной. Направляли и в Киев. Последние 4 года Настюша лежит неподвижно. Это случилось после одного из затяжных приступов в дороге на Киев. Мы ехали не в скорой помощи. Кормим доченьку через зонд. За эти годы уже много слышала "хороших" советов, чтобы отказаться от ребенка. Последний раз один из врачей сказал: "Уходите домой умирать, дочери немного осталось". Но я за Настюшу продолжаю бороться. У нее уже исчезли приступы судорог", - рассказала мать Людмила Пащенко.

В месяц для Насти нужно 30 шт. памперсов "М", 150 шприцев, лекарства Левицитам, 30 катетеров №12, длиной 95 см, влажные салфетки, детское пюре.

"На все это тратим ежемесячно по 7 тысяч гривен. Нам очень, нужна подушка для людей с ДЦП и надувная ванночка для мытья головы. Просим людей помочь, кто-чем сможет. Я до декрета была кассиром в филиале Ощадбанка Харькова. Муж работает строителем. Имеем еще меншую доченьку Полинку. Она очень любит свою сестренку. Полинка понимает, что Настюша больна. Осторожно обнимает сестренку", - говорит Людмила.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: для гривны - 4731 2191 1426 4793 (Пащенко Людмила Андреевна), ее контакты: 0 (66) 277 31 60.

Карточка Приватбанка: для валюты - 4149 4991 2873 6061 (отец Пащенко Сергей Николаевич).

Автор: Любовь КАРНАРУК
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