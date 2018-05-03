Полиция завела 19 дел за нарушения на выборах в территориальных общинах

В полиции сообщили об открытии 19 уголовных производств за нарушения на выборах в ОТГ. Фото: Booklet

В полиции сообщили о 19 уголовных производствах, которые открыли из-за нарушения во время выборов в объединенных территориальных общинах.

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Нацполиции, начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, передает пресс-служба МВД.

По его словам, больше всего нарушений зафиксировали в Одесской и Днепропетровской областях - по 5 в каждой, в Харьковской - 3, в Кировоградской - 2 и по 1 в Запорожской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Чаще всего фиксировали препятствование осуществлению избирательного права и подкуп избирателей.

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Невгад также сообщил, что МВД совместно с Нацполицией и ОО Опора разработали проект, по которому ответственность за нарушение избирательного законодательства будет более суровой.

"В действующем законодательстве предусмотрена недостаточно строгая ответственность за совершение таких преступлений, и это вызывает чувство безнаказанности", - подчеркнул он.

В баталиях за президентское кресло украинцы не увидят новых лиц. Рассчитывать на появление "украинского Макрона" также не стоит. И государству в состоянии войны нужен лидер другого типа, так считает политолог Александр Кочетков.