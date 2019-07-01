Полиция закрыла глаза на преступление Кличко

Автор: ФОТО: from-ua.com Правила дорожного движения Кличко нарушил по дороге на инаугурацию президента.

Мэр Киева Виталий Кличко в мае этого года нарушил правила дорожного движения. Полиция инцидент проигнорировала.

Нарушение Кличко допустил по дороге на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, куда ехал на велосипеде. Заявил об этом юрист Святослав Литинский на своей странице в Facebook.

"Виталий Кличко нарушил подпункт "в" пункта 6.6 ПДД. Патрульная полиция Киева отказалась привлекать к административной ответственности. Более того, полиция даже не захотела устанавливать обстоятельств нарушения ПДД, а просто сослалась на формальную сторону кодекса", — рассказал Литинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко наказал виновного в обвале моста на Осокорках

Наличие видеозаписи правонарушения с точной датой под ней полицию не убедило.

"По мнению заместителя начальника УПП, это я должен искать свидетелей нарушения и предоставлять все доказательства, а полиция только принимать решение. Жаль, что в УПП нет политической воли привлечь к ответственности мэра Киева, или хотя бы опросить его о нарушении, которое он сам опубликовал", — отметил Литинский.

Автор: facebook.com Таким был официальная ответ правоохранителей.

Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде. В подтверждение этого опубликовал видео. На записи видно, что мэр ехал по тротуару. Это является нарушением подпункта "в" пункта 6.6. В нем указано, что велосипеду запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. Исключение делается для детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых.