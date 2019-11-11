Полиция задержала подозреваемых в избиении ветерана АТО и его жены

Задержаны подозреваемые в избиении ветерана. Фото: Сегодня

Полиция Киева задержала двух подозреваемых в избиении ветерана боевых действий на Донбассе Игоря Панова с позывным "Хан" и его жены Оксаны.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали ", - отметил начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, сообщает пресс-служба

Подозреваемые, 1989 и 1990 года рождения, предоставляют показания следователям.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса - покушение на умышленное убийство.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Напомним, 10 ноября в Киеве напали на ветерана боевых действий на Донбассе Игоря Панова с позывным "Хан" и его жену Оксану. Оба находятся в больнице с травмами головы.