Полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать женщину в поезде

Мужчина пытался изнасиловать женщину на глазах у ее несовершеннолетнего сына. Фото: mvs.gov.ua

Мужчину, который ночью напал на женщину, которая вместе с сыном ехала поездом №84 "Мариуполь - Киев" задержали правоохранители.

Злоумышленник проник в купе к потерпевшей и угрожая ей, пытался изнасиловать. Женщина получила значительные побои. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям - нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования", - отметил он.

Гаращенко добавил, что полиция, совместно с прокуратурой, просить суд избрать меру пресечения - арест без права внесения залога, поскольку этот человек особенно опасен.

Как установили правоохранители, злоумышленник по имени Виталий Рудзько (1975 года рождения) является уроженцем г.. Запорожья. Он был трижды судим - в 1996 году за угон автомобиля; - в 1999 за хулиганство; -2008 за кражу.

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Так, по словам потерпевшей, мужчина без верхней одежды проник в купе, где она находилась с малолетним сыном, и начал наносить ей телесные повреждения и пытался изнасиловать.

"Об инциденте сообщили машиниста и начальника поезда. После чего злоумышленник был задержан правоохранителями, а поездная бригада предоставила все необходимые показания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 31 июля, в поезде Мариуполь - Киев неизвестный пытался изнасиловать женщину на глазах у ее малолетнего сына. Около трех часов ночи женщина проснулась от сильных ударов по голове.