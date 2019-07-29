Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины

Одесская полиция задержала 12 болельщиков возле стадиона "Черноморец".
Фаны пытались затеять драку в парке Шевченко, сообщает ГУНП в Одесской области.
В отдел полиции для выяснения обстоятельств доставлены 12 болельщиков одной из команд.
По предварительной информации, ребята пытались затеять драку в парке Шевченко, а один из мужчин обидно высказывался в адрес сотрудника полиции, несущего службу по охране общественного порядка при входе на стадион.
Сейчас участники происшествия доставлены в отдел полиции. После установления их личностей и обстоятельств события будет решаться вопрос о правовой квалификации их действий.
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"Динамо" победило "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины 2: 1. Динамовцы в конце игры смогли вырвать победу над принципиальным соперником.
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