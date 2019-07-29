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понедельник, 29 июля 2019 01:42

Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины

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Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Полиция задержала в Одессе футбольных фанов. Фото: Думская

Одесская полиция задержала 12 болельщиков возле стадиона "Черноморец".

Фаны пытались затеять драку в парке Шевченко, сообщает ГУНП в Одесской области.

В отдел полиции для выяснения обстоятельств доставлены 12 болельщиков одной из команд.

По предварительной информации, ребята пытались затеять драку в парке Шевченко, а один из мужчин обидно высказывался в адрес сотрудника полиции, несущего службу по охране общественного порядка при входе на стадион.

Сейчас участники происшествия доставлены в отдел полиции. После установления их личностей и обстоятельств события будет решаться вопрос о правовой квалификации их действий.

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"Динамо" победило "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины 2: 1. Динамовцы в конце игры смогли вырвать победу над принципиальным соперником.

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