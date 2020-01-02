Полиция прокомментировала жалобы на фейерверки в новогоднюю ночь

В МВД рассказали о фейерверках. Фото: Сегодня

В Министерстве внутренних дел заявили, что не реагируют на нарушения о запрете использовать пиротехнику, потому что не имеют таких полномочий в соответствии с законодательством.

"Почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено? Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились", - сообщила в Facebook пресс-служба ведомства.

Согласно Административному кодексу, полиция следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

В министерстве призвали воздержаться от применения пиротехники до завершения боевых действий.

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Напомним, Киевсовет запретил использование фейерверков, салютов и другой пиротехники до завершения войны на Донбассе.