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понедельник, 23 ноября 2020 17:03

Полиция поймала убийцу, который скрывался 13 лет
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Преступник причастен к убийству бизнесмена в Первомайске. Преступление он совершил еще в 2007 году. Злоумышленнику удавалось скрываться 13 лет.
Фото: mk.npu.gov.ua
Преступник причастен к убийству бизнесмена в Первомайске. Преступление он совершил еще в 2007 году. Злоумышленнику удавалось скрываться 13 лет.
Преступник причастен к убийству бизнесмена в Первомайске. Преступление он совершил еще в 2007 году. Злоумышленнику удавалось скрываться 13 лет.
Преступник причастен к убийству бизнесмена в Первомайске. Преступление он совершил еще в 2007 году. Злоумышленнику удавалось скрываться 13 лет.

Николаевские полицейские и КОРД (Корпус Оперативно-Внезапной Действия) в Днепре задержали виновника заказного убийства первомайского бизнесмена.

Злоумышленник скрывался от полиции 13 лет. Его задержали 20 ноября, сообщают в пресс-службе Национльной полиции.

"20 ноября николаевские правоохранители и спецназовцы прибыли по месту жительства злоумышленника в Днепр и задержали его, именно когда мужчина снова собирался ехать в зону проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

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По словам правоохранителей, заказчик и исполнитель убийства были задержаны еще в декабре 2007 года. Суд вынес им приговор - 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Третий преступник смог убежать.

"Следователи заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск, а суд избрал меру пресечения - арест. С тех пор оперативники не прекращали работу по установлению местонахождения преступника.", - пишут в пресс-службе.

7 ноября 2007 в Первомайске 42-летнего директора Первомайского гранитно-щебеночного карьера расстреляли из пистолета-пулемета. От полученных ранений потерпевший погиб.

С 2007 года преступник скрывался от полиции и суда под чужой фамилией, используя документы другого человека. После убийства он пересек границу с Россией, а в 2013 году вернулся и отправился воевать на восток в составе украинской военно-политической общественной организации.

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