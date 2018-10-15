Полиция: Более 500 мероприятий в Украине прошли без грубых нарушений

В Украине прошли массовые мероприятия. Фото: ТСН

Массовые мероприятия в Украине в воскресенье прошли без грубых нарушений порядка, в них приняли участие более четверти миллиона граждан.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции, подводя итоги работы полицейских в течение дня, говорится на сайте НПУ.

По словам Фацевича, в целом по стране более 500 массовых мероприятий, запланированных в течение дня, прошли без грубых нарушений общественного порядка.

В торжествах приняли участие более 250 000 человек. Безопасность участников массовых мероприятий обеспечивали около 9800 правоохранителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве полиция задержала более сотни агрессивно настроенных парней

Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в столице марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно, участие в шествии приняли около 15 тысяч человек.