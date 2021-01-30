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суббота, 30 января 2021 10:22

Полицейский обустроил в участке уголок для обучения школьницы

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Полицейский обустроил в участке уголок для обучения школьницы
Фото: facebook.com/Полицейские-офицеры-общин-в-Хмельницкой-области

В Хмельницкой области полицейский офицер общины Дмитрий Ильин помог школьнице, которая не имела технической возможности приступить к обучению.

Об этом сообщает 24 канал.

"Для того, чтобы девочка могла полноценно заниматься образовательным процессом на обсуждение я предложил, чтобы школьница определенное время училась онлайн в дополнительном рабочем помещении под наблюдением специалиста социальной работы. Тогда, когда я буду на вызовах, девочка все равно будет под присмотром кого-то из взрослых", - говорит офицер.

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Для этого мужчина обустроил на полицейской станции уголок, где ученица смогла в течение карантина дистанционно учиться. Инициативу поддержали учителя учебного заведения и социальные работники. Девочке помогли догнать материал, который она пропустила.

Из-за осложнения погодных условий учебные заведения Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей могут перейти на дистанционную форму обучения.

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