Полицейский обустроил в участке уголок для обучения школьницы

В Хмельницкой области полицейский офицер общины Дмитрий Ильин помог школьнице, которая не имела технической возможности приступить к обучению.
Об этом сообщает 24 канал.
"Для того, чтобы девочка могла полноценно заниматься образовательным процессом на обсуждение я предложил, чтобы школьница определенное время училась онлайн в дополнительном рабочем помещении под наблюдением специалиста социальной работы. Тогда, когда я буду на вызовах, девочка все равно будет под присмотром кого-то из взрослых", - говорит офицер.
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Для этого мужчина обустроил на полицейской станции уголок, где ученица смогла в течение карантина дистанционно учиться. Инициативу поддержали учителя учебного заведения и социальные работники. Девочке помогли догнать материал, который она пропустила.
Из-за осложнения погодных условий учебные заведения Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей могут перейти на дистанционную форму обучения.
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