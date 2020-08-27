Полезные советы тем, кто решил брать быстрый заем

Берите кредит только на жизненно важные расходы. Фото: КЛТ Кредит

Для миллионов украинцев карантин не проходит бесследно – кто-то теряет работу и старается устроиться на новую, кому-то приходится "замораживать" бизнес, у кого-то банально растут расходы на ежедневные нужды в сложившихся условиях. И во всех этих ситуациях людям приходится сталкиваться с нехваткой денег.

Кредит или не кредит?

Взять деньги в долг чуть ли не силой предлагают десятки организаций – от крупнейших банков с филиалами в каждом населенном пункте до онлайн МФО, которые практикуют "быстрые займы". Вроде Алекс Кредит.

Однако далеко не в каждой жизненной ситуации уместно соглашаться на кредитные средства, пусть они так привлекательные внешне и доступны повсеместно. Любой кредит – это переплата, а если вы вовремя не погасите задолженность или пропустите платеж, то еще и серьезные штрафы.

Трезво оцените свои возможности и не берите деньги в долг в коммерческих организациях, если вы не уверены в том, что сможете в срок платить по счетам. Поищите альтернативы – взять деньги у друзей и родственников, продать что-то на местном форуме, найти подработку в удаленном режиме из дома и так далее.

Если кредит, то выгодный

Важно! Не выходите из дома, если в этом нет крайней необходимости. Соблюдайте социальную дистанцию и избегайте скопления людей. Если услуги можно получить онлайн, в банке или МФО, лучше подайте заявку или свяжитесь с консультантом из дома.

Во-первых, берите кредит только на жизненно важные траты. Развлечения, отпуск, покупка нового ТВ или игровой приставки, поход в суши-бар – все это можно отложить до лучших времен.

Во-вторых, ищите поставщиков услуг с бонусными программами для новых или постоянных клиентов. Некоторые кредитные организации предлагают беспроцентные кредиты на небольшой срок для новых клиентов, а также услуги "кредитных каникул", рефинансирования, пролонгации, кэшбека и так далее.

В-третьих, ищите выгодные предложения, с минимальным процентом, без скрытых и явных комиссий. Не берите максимальные суммы и на большой срок – так вы переплатите очень много. Сразу узнайте размер пени и штрафа – на всякий случай.

Не игнорируйте проблему, если вы не можете сделать очередной платеж, иначе вам в скором времени придется разговаривать с коллекторами и искать, сколько стоит операция по удалению геморроя в Украине в виде серьезного долга за плечами. Лучше поставить в известность банк или МФО и найти подходящий вариант выплат.