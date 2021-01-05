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вторник, 05 января 2021 15:10

Пол тысячи солдатиков из России: украинец пытался перевезти контрабанду
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Стоимость одной такой миниатюры составляет ориентировочно 1,5 тысячи гривен.
Фото: Государственная пограничная служба
Стоимость одной такой миниатюры составляет ориентировочно 1,5 тысячи гривен.
Стоимость одной такой миниатюры составляет ориентировочно 1,5 тысячи гривен.
Стоимость одной такой миниатюры составляет ориентировочно 1,5 тысячи гривен.
Стоимость одной такой миниатюры составляет ориентировочно 1,5 тысячи гривен.

Пограничники задержали украинца, который пытался провезти из России контрабанду.

Злоумышленник хотел незаконно перевезти грузовиком коллекцию оловянных солдатиков.

Случай произошел на Чернигивщине в пункте пропуска "Сеньковка", сообщает Государственная пограничная служба.

"45-летний гражданин Украины, возвращаясь из России в Украину грузовым автомобилем DAF, решил подзаработать и провезти металлические фигурки воинов различных эпох. В кабине водителя правоохранители Черниговского пограничного отряда обнаружили 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционных исторических фигур производства московской студии", - пишут в пресс-службе.

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По словам мужчины, он должен был, по просьбе гражданина России, переместить товар через границу. Злоумышленнику пообещали вознаграждение. Заказчик планировал продавать товар ценителям исторической и военной миниатюры в Украине.

В сети Интернет такие фигурки продают за 1,5 тыс. грн.

"По предварительной оценке, обнаруженные фигурки стоят более 700 тыс. грн. Коллекцию оловянных миниатюр изъято, а нашего соотечественника привлекли к ответственности", - отмечают в госслужбе.

23-летняя девушка умерла из-за сверхурочной работы. Она потеряла сознание, когда возвращалась домой с работы.

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