Покупать землю имеют только украинцы

- Это правило будет формировать мощный слой фермеров, рассказывает в интервью журналу "Країна" экономист Борис Кушнирук. - Снятие моратория - шанс для Украины стать не только сырьевым государством. В работе на земле используют био- и IT-технологии. Просто производить продукты уже неэффективно.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен быть отменен с 1 октября 2020, говорит премьер-министр Алексей Гончарук. На рассмотрении в парламенте более десятка законопроектов о рынке земли. Но подавляющее большинство украинцев - против продажи. Спрашиваем у экспертов и фермеров, чем аграрная нация против частной собственности на землю и как преодолеть общественное сопротивление.

- Рынок земли - это еще один шаг в правильном направлении. Работающий в западном мире, он будет работать и у нас, - считает ученый Евгений Дикий. - Надо перестать изобретать велосипеды и искать какие-то третьи пути. Спроси любого украинца: "Скажи, дорогой, ты хотел бы жить так, как в США, Великобритании, Германии или Франции?" По меньшей мере 73 процента скажут: "Конечно, да". Эмигрируют именно туда, а не в Северную Корею. Следует перестать играть в русские игры про "свой особый путь". И признать: украинцы такие же, как остальные.

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