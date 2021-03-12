Покерный клуб открыли в Доме профсоюзов, где погибали майдановцы - как он работает

В киевском Доме профсоюзов, где во время Революции достоинства был штаб майдановцев и погибали люди во время пожара, устроили покерный клуб. Помещение отдали в аренду на 10 лет. Франшизу купил Full House Khreschatyk для организации турниров по спортивному покеру.

На центральном входе в Дом профсоюзов охранники на вопрос о покерный клуб резко отвечают, что здесь такого не было и нет.

- Вам надо налево и еще раз налево, - говорят они в один голос. - Там где обменник, знаете?

В помещении пункта обмена валют, рядом с кассой, ярко украшенный вход в клуб спортивного покера. Здесь уже проходят первые турниры.

Автор: Лилия Мыцко Клуб расположен в подвальном помещении.

За стеклянными дверями начеку стоят охранники с металлоискателем. Они подают вниз неоднозначные сигналы о подозрительной гостю, не слишком похожа на мужчину лет 40 - такие игроки здесь в основном соревнуются.

Внизу в хорошо освещенном помещении ждут администраторы заведения и гардеробщик. Он охотно показал, где можно выпить кофе. Выбор напитков здесь достаточно невелик. Нет привычного для покер-клубов крепкого алкоголя. Кола, чай, кофе, соки и два вида разливного пива, которое не выносят за игорные столы.

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Капучино обойдется вам в 55 грн, а поесть можно выпечку с лососем за 100 грн или с курицей за 90. Также в меню есть горячие, первые блюда и даже завтраки.

Официанты и администраторы в масках. Большинство игроков все же пренебрегают этим правилом.

Ответить, когда закрывается клуб, бородатый бармен в черной рубашке сразу не смог. Он неуверенно посмотрел и пошел спрашивать у руководства: "До которого часа мы сегодня работаем?".

- Обычно до 23 часов, - вернувшись говорит он. - В связи с карантинными ограничениями.

Игровых столов в центральном зале больше десятка. Отдельно на сцене - места для финальных турниров и трансляции соревнований.

Автор: Лилия Мыцко На сцене - стол для финальных турниров и трансляции игры.

Участники должны быть членами клуба и Всеукраинской федерации спортивного покера (ВУФСП). У бара находится окно для регистрации. Чтобы пройти ее, необходимо иметь документы для удостоверения личности.

- Наверное, есть все же люди, которые не регистрируются и просто делают взносы, но точно сказать не могу, - тихо рассказывает мужчина с маской на одном ухе. Пьет кофе за барной стойкой и спрашивает, есть ли другое меню - с виски.

Участвовать в турнирах могут лица старше 18 лет или 16-ти - в присутствии родителей.

⁃ Каждому члену Федерации выдают личную карточку. На оборотной стороне - персональный код для в хода в кабинет игрока. Там можно наблюдать за рейтингом и получать полезную информацию, - рассказывает президент ВУФСП Сергей Ефименко.

Автор: Лилия Мыцко Президент Всеукраинской федерации спортивного покера (ВУФСП) Сергей Ефименко.

Каждый участник оплачивает стартовый взнос, из которых формируется призовой фонд. Дальше они играют на выбывание до финала. Например, дневной взнос составляет 300 грн, а утром есть несколько бесплатных турниров: можно попробовать свои силы и разогреться.

- На чемпионате в 2018 году дедушка, которого отобрали из бесплатных турниров, занял 8-е место, - говорит Ефименко. - Участников тогда было почти 2 тысячи.

После каждой игры по формуле высчитывается рейтинг. Раз в год ВУФСП проводит рейтинговый турнир для топ-200.

- После уплаты взноса участнику выдают билет, - объясняет президент Федерации. - В нем указаны выбранные программой номер игрока и стол, за которым он будет играть. Вступить в турнир можно, когда идет поздняя регистрация, согласно регламента.Сегодня зарегистрироваться можно было в течение 6-ти турниров. В финале остаются 6 игроков, которые соревнуются за кубок.

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Призовой фонд могут поделить двое, но они потом все равно соревнуются за кубок. Есть также турниры без денежного приза.

- В покере так же применяют логику, математические знания и психологию, как и в шахматах, - добавляет мужчина в классическом пиджаке рядом. В спортивных играх форуме фишек, которые можно обменять на деньги.

В клубе есть гардеробная, зал для курения и лифт для людей с инвалидностью. Однако он пока не функционирует. В отдельных комнатах находятся столы для проведения финала турниров. Свет приглушен, играет легкая музыка, на потолках - футуристические лампы.

Учредители клуба Full House Khreschatyk купили франшизу

- Федерация не обладает клубом и не финансирует его, - говорит Ефименко. - Учредители клуба Full House Khreschatyk купили франшизу, это вполне законно. У меня одинаковое отношение ко всем клубам - если будут нарушать условия, то применим санкции.

Дом профсоюзов предоставляет подвал, который не использовали со времен СССР, на льготных условиях. До этого здесь было заброшенное помещение, что ранее служило архивом. Спонсоры согласились предоставлять средства на реставрацию, обновление фасада, энергоснабжение и др.

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- Если бы они видели, что здесь происходило во время революции достоинства, то вопросов о том, надо ли нам покерный клуб, не возникало бы, - возмущается таксист раритетной "Волги" на площади Независимости. - Там гибли люди, здание имеет трагическое прошлое. Рядом с Домом профсоюзов есть куча других зданий, которые можно использовать. Думаю, что общество не позволит им остаться в этом помещении.

- Почему бы и нет? Здание не должно простаивать зря, - не понимает возмущения продавец цветов Юрий. - Это просто спортивные соревнования. Зато Дом реставрируют и обновляют.

- Спортивный покер, спортивный стриптиз, - сравнивает Алексей, надевая черную шапку. - Но в то же время банкам, кофейням и офисам разрешено работать в том же помещении.

Фото: Лилия Мыцко

В Доме профсоюзов в период Революции достоинства располагался Штаб национального сопротивления. В ночь на 19 февраля 2014 он почти полностью сгорел, 41 человека удалось спасти, 2 погибли. 21 ноября 2018-го на 2-х этажах восстановленного дома открыли Информационно-выставочный центр Музея Майдана.