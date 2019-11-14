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четверг, 14 ноября 2019 16:13

Покажут, что умеют: в полуфинале "Танцев со звездами" на паркет выйдут судьи

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Покажут, что умеют: в полуфинале &quot;Танцев со звездами&quot; на паркет выйдут судьи
В это воскресенье выберут суперфиналистов шоу. Фото: fakty.ua

В это воскресенье состоится долгожданный полуфинал "Танцев со звездами" и станут известны имена суперфиналистов.

За кубок победителя сейчас соревнуются только 4 пары, конкуренция становится еще ожесточеннее, передает ТСН.

Каждая из пар продемонстрирует 3 номера: один танец с классической бальной программы, второй - вместе с одним из судов проекта, и поставит хореографию и третий - "Танец за жизнь". На этот раз его выполнять все пары одновременно, еще до начала "Шоу результатов".

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Так, пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой танцевать зажигательный фристайл под популярный хит Дженнифер Лопес Get right вместе с эмоциональным судьей проекта - Франсиско Гомесом.

Драматичная пара проекта Ксения Мишина и Женя Кот продемонстрируют фьюжн под необычное аранжировки музыки Петра Чайковского из балета "Щелкунчик" - Dance of the sugar plum fairy. Вместе с паром на паркете станцует черный лебедь, прима-балерина Екатерина Кухар.

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова вместе с Александром Прохоровым и Владом Ямой покажут танго.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар выйдут на паркет вместе с легендарным балетмейстером Григорием Чапкисом и выполнят вальс.

Согласно правилам проекта, номер судьями оценивать только три члена жюри, которые не задействованы в постановке.

В 11-м эфире шоу "Танцы со звездами" фантастическим сюрпризом порадовала Наталья Могилевская. Певица через 13 лет вышла на паркет шоу в паре с судьей проекта Владом Ямой. Сам танцовщик заявил, что он покинул судейское кресло только ради выступления с Натальей и признался, что все же был роман между ними в то время, когда они участвовали в шоу.

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