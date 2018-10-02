Показали самых толстых девушек Европы

По статистике в Великобритании самые толстые девушки

Ученые определили самых толстых женщин Европы. Первенство получили двадцатилетние девушки из Британии.



Британские медики говорят, что почти треть девушек, которые живут в их стране, имеют угрожающе большой вес. Мужчины-британцы занимают двадцатую строчку рейтинга ожирения.

Врачи утверждают, что за избыточного веса британские девушкам грозят серьезные проблемы со здоровьем. Так что проблемы с весом у детей начинаются с 9 лет.

Великобритания занимает второе место по уровню смертности детей среди стран Западной Европы. Специалисты призывают запретить рекламу продуктов питания с высоким содержанием соли, сахара и жира.

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На первом месте среди мужчин оказались жители Греции, которые находятся на грани критического ожирения, пишет ukrhealth.net

Медики отмечают, что 1% детей имеют лишний вес, спровоцированную генетической патологией. 99% - это вина родителей, которые не следят за рационом малышей. Ожирение происходит из-за переедания и малоподвижный образ жизни.