Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова

В Днепре эвакуировали авто Филатова. Фото: 49000.com.ua

27 июля, в Днепре на Екатеринославском бульваре эвакуировали автомобиль мэра города Бориса Филатова.

Mersedes Филатова имеет номер АЕ1289НА, пишет 49000.com.ua.

Автомобиль забрали на штрафплощадку за нарушение правил парковки. Он стоял на пешеходном переходе.

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Видео задержания опубликовали в интернете. Сотруднику инспекции по парковке сообщают, что машина принадлежит мэру Днепра, на что инспектор отвечает, что ему все равно, ведь правила одни для всех.

14 июля во Белой Церкви у патрульных полицейских, которые приехали на вызов, похитили служебный автомобиль. Инцидент произошел на Александрийском бульваре около семи утра.