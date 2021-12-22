Показали главные елки в разных городах Украины

В украинских городах торжественно открыли центральные елки. В столице на Софийской площади дерево высотой 31 м засияло 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола. Праздничное дерево украсили 20 тыс. игрушек красного и золотого цветов.

Главным украшением стал самый большой в Европе вертеп, который разместили под деревом. Он состоит из фигур Святого семейства пастушков, царей, ангелов и колядников. Gazeta.ua предлагает посмотреть фото главных елок других украинских городов.

Фото: Gazeta.ua

Ивано-Франковск первым в Украине засветил главную новогоднюю елку. Во Львове ее торжественно открыли 17 декабря. 17-метровое дерево привезли из села Оброшино. Его подарил житель села Василий Козленко. Открытие провели с привлечением хоровой капеллы "Дударик" и других коллективов. Состоялась передача городу пластунами Вифлеемского огня. Также на проспекте Свободы заработала рождественская ярмарка.

На Театральной площади Луцка зажгли целое трио главных елок, которые символизируют начало цикла новогодне-рождественских праздников. Традиционно открытие главных красавиц города состоялось 19 декабря, в день покровителя города Святого Николая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны

В Лебедине Сумской области 19 декабря упала новогодняя елка. Новогодние деревья в ряде украинских городов постигла такая же участь. 15 декабря в Романове Житомирской области во время установки елка сломалась пополам. Перед тем во время доставки ветки дерева повредили интернет-кабели. Без интернета осталось пол района. 19 декабря не выдержала ветра и переломилась пополам главная новогодняя елка в Мариуполе. В тот же день ураган сломал новогоднее дерево в Ровенской области, в центре поселка Квасилов.