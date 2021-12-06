Показали фото засыпанной снегом станции спасателей в горах

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112 Гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом

6 декабря станцию ​​спасателей на вершине горы Поп Иван Черногорский засыпало снегом.

Спасатели опубликовали фото в Facebook.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что на горе Поп Иване облачно. Видимость ограничена до 50 м. Ветер западный 5-6 м/с.

В Западной Украине объявили штормовое предупреждение.

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"В западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Первый уровень опасности, желтый", - сообщили в ГСЧС.

В ночь на 6 декабря в Киеве работали 309 единиц спецтехники для ликвидации последствий снегопада. Начался он с вечера 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора. В ночную смену привлекали 195 дорожных работников в составе 34 бригад ручной уборки.