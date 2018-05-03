Показали фото Савченко после 42-дневной голодовки

Вера Савченко рассказала о состоянии здоровья задержанной сестры. Фото: Svoboda

Вера Савченко показала фото сестры после 42-дневной голодовки и рассказала о ее состоянии.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

Вера сообщила, что Надежда Савченко очень сильно похудела, однако вопрос о госпитализации пока не рассматривается.

"Надежда Есть и будет!", - подписала фото сестра нардепа.

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Надежда Савченко начала голодовку 23 марта, после задержания по подозрению в подготовке терактов. Однако, впоследствии она согласилась прервать ее на несколько дней, чтобы пройти полиграф. 16 апреля Надежда Савченко возобновила голодовку и продолжает ее уже 42 дня.

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она совместно с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.