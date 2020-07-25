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суббота, 25 июля 2020 21:00

Показали фото эвакуации туристов с Говерлы
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В сопровождении спасателей, часть туристов, которых эвакуировали с Говерлы, на Богун уже добралась урочища Козьмещик.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 20:00, в сопровождении спасателей, 2 женщины и 4 детей на Богун достались урочища Козьмещик. Там туристы оставили свои автомобили. Остальные 7 человек в сопровождении спасателей догоняют друзей пешком", - говорится в сообщении.

В сопровождении спасателей, 2 женщины и 4 детей на Богун достались урочища Козьмещик. Фото: ДСНС
В сопровождении спасателей, 2 женщины и 4 детей на Богун достались урочища Козьмещик. Фото: ДСНС
В сопровождении спасателей, 2 женщины и 4 детей на Богун достались урочища Козьмещик. Фото: ДСНС
В сопровождении спасателей, 2 женщины и 4 детей на Богун достались урочища Козьмещик. Фото: ДСНС
В сопровождении спасателей, 2 женщины и 4 детей на Богун достались урочища Козьмещик. Фото: ДСНС

В Карпатах на горе Говерла-за непогоды застряла группа туристов с малолетними дитьми.Рятувальникы получили информацию об инциденте в субботу, 25 июля, в 13:45. В Раховском районе во время прохождения туристического маршрута 13 туристов, среди которых шестеро детей, попали под сильный ливень и нуждаются в помощи. К месту их пребывания направлено четверо спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина. В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. Работники ДСНС сопроводили шестерых детей и двух женщин к транспортному средству.

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