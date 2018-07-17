Похудела и посвежела: Гонтарева засветилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля

Автор: NewsMir.info Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которая уже долгое время не появлялась на публике, поразила гостей Одесского международного кинофестиваля

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которая уже долгое время не появлялась на публике, поразила гостей Одесского международного кинофестиваля.

Она была в платье до колен, которое подчеркивало, что экс-глава НБУ заметно похудела. Образ Гонтаревой дополняла аккуратная прическа, вечерний макияж, украшения и белая сумочка под черную обувь.

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Рядом с бывшей главой Нацбанка заметили двух девушек, одна из которых ее невестка Валерия Томашевская.

Автор: Думская Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которая уже долгое время не появлялась на публике, поразила гостей Одесского международного кинофестиваля

В Одессе стартовал 9-й ежегодный международный кинофестиваль 13 июля. Церемония открытия и выход гостей на красную дорожку прошли в Одесском театре оперы и балета. В этом году программа мероприятия предусматривает несколько премьер и спецпоказов. Среди них и уникальный опен-эйр-кинопоказ на Потемкинской лестнице, а также мастер-классы от ведущих мировых кинематографистов.