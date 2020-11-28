"Похоже, что без вариантов" - депутат рассказал о перспективе локдауна

Железняк сообщил, что депутаты вместе с Ермаком и Шмыгалем обсудили локдаун. Фото: Reuters

Главы фракций Верховной Рады обсудили локдаун с главой Офиса президента Андреем Ермаком и премьером Денисом Шмыгалем.

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил об этом в Telegram.

Обсудили локдаун на новогодние и рождественские праздники. Участникам совещания показывали графики.

"Есть базовый сценарий, однако все зависит от количества больных. Вопрос чувствительный, поэтому конкретные даты пусть озвучивают в Кабмине. Однако представляется, что здесь без вариантов", - написал Железняк.

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Фракции изучают законы о поддержке бизнеса. Их должны опубликовать до 9 декабря, потому что есть высокий риск локдауна.

Введение полного локдауна в Украине точно не состоится с 30 ноября, заявил в эфире телеканала "Интер" министр здравоохранения Максим Степанов.