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среда, 11 декабря 2019 09:31

Похожа на морковь: растение убило 9-летнего ребенка

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В селе Стахорщина Черниговской области умер девятилетний мальчик Михаил. Он отравился корешками растения цикута, съев их.

Парень гулял на озере с двумя друзьями. Они нашли корень, похожий на морковь, вырвали его и попробовали. Все получили отравление, сообщает ТСН.

  Растение убило ребенка. Фото: обозреватель
Растение убило ребенка. Фото: обозреватель

Детей начало тошнить, у них кружилась голова и хватали судороги, их экстренно госпитализировали. Михаил оказался самым молодым из парней, его медики спасти не смогли.

"Мальчик, который погиб, посинел. Мы схватили его, чтобы оказать первую помощь, на свежий воздух вынесли и откачали. Он сидел тихонько, а потом я захожу в дом, и с моим сыном то же самое происходит. Брат кричит, что с третьим мальчиком то же самое", – рассказала Наталья Верхуша, мама одного из отравившихся.

По словам медиков, у погибшего ребенка шанса выжить не было.

"Он был без сознания. У него были только одиночные вдохи. То, что это отравление, сомнений не возникало, потому что у всех были одинаковые симптомы. Думали, возможно, таблетками", – рассказала врач-анестезиолог Новгород-Северской районной больницы.

Затем стало известно, что дети отравились растением. Состояние двух других пострадавших удалось стабилизировать.

  Растение цикута. Фото: ТСН
Растение цикута. Фото: ТСН

Цикута-одни из самых ядовитых растений в Украине. Принадлежит к семейству зонтичных, как морковь с петрушкой, только стебель у нее пустое. Ядовита даже во время прикосновения.

"Больше всего яда содержится в корневище. В цикуте является цитотоксин, который очень опасен, он действует на центральную нервную систему и вызывает паралич", – рассказал научный сотрудник института ботаники имени Н. Холодного Николай Федорончук.

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Во Львове 11 человек отравились во время празднования свадьбы в местном ресторане.

Девятерых пострадавших госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Чем отравились гости ресторана Менестрел, неизвестно, среди общих блюд, которые употребляли пострадавшие, были разнообразные изделия из мяса, рыбы и салаты.

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