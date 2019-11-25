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понедельник, 25 ноября 2019 16:28

Похолодание или потепление: какой будет погода 26-27 ноября

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Похолодание или потепление: какой будет погода 26-27 ноября
Погода будет переменчивой. Фото: hoshcha.rayon.in.ua

Во вторник, 26 ноября в Украине ночью еще будет морозно, от -1-8 градусов, на юге и западе около нуля. Днем ​​во вторник в большинстве областей ожидается 0+5 градусов, на севере от 2 мороза до 2 тепла.

Ветер юго-восточного и восточного направлений, 5-10 м/с, Запорожской областях и в Донецкой области порывы могут достигать штормовых значений, до 15-22 м/с, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

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Осадков во вторник в Украине не предвидится. В Киеве завтра будет сухо и еще холодно. Ночью -4-6 градусов, днем ​​во вторник около нуля.

В среду-четверг начнется постепенное потепление и увеличение осадков. Потому что с южной Европы придет циклон, который его и принесет, а также в некоторых областях - осадки, в частности дождь и мокрый снег.

В Киеве на Печерске 22 ноября открыли четыре пункта обогрева.

В этих пунктах можно согреться и выпить горячего чая с печеньем.

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