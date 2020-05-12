Похолодание, град и снег – синоптики напугали неутешительным прогнозом

В Киеве и Киевской области 12 мая значительно ухудшится погода, синоптики объявили штормовое предупреждение pixabay.com

В Киеве и Киевской области 12 мая значительно ухудшится погода, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В северных областях Украины, в Центре, а во второй половине дня на Юге ожидаются дожди. В большинстве областей 12-го мая предполагается +17+21 градусов, на Востоке и Юге до +22+25 градусов. В Киеве 12-го мая - атмосферный фронт. Пройдут дожди, усилится северо-западный ветер, возможны грозы. Температура воздуха после сегодняшнего лета снизится до +19, +20 градусов.

"В Польше сейчас уже кое-где идет снег, (а также в Германии, Чехии, Литве, Латвии), в Варшаве - дождь и резко похолодало. Очень интересно, что на подобную смену погоды в это время люди в Польше говорят Холодная Зоська. И это не просто какая-то придуманная примета. По результатам исследований обсерватории Ягеллонского университета анализ атмосферных явлений с 1881 по 1980 гг показал, что в течение 95 лет с этого временного отрезка действительно наблюдалось сильное похолодание в период середины мая в Центральной и Восточной Европе", - пишет синоптик Наталья Диденко.

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Мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях. В Карпатах сильный снег и метели. Неблагоприятную погоду усилят штормовые порывы северо-западного ветра. В среду похолодает до +13, +14 градусов, фронт уйдет, появится в Киеве солнце. И ближайшая неделя будет вся "свежей", а дождь возможен еще 14-го мая.

Фронт попытается не только осложнить погоду, но и наше самочувствие.

"Уже со вчера некоторые жалуются на проблемы со здоровьем. Не тревожьтесь, посоветуйтесь с врачом, держите вблизи знакомые проверенные средства защиты от последствий сложной метеоситуации", - добавляет Наталья Диденко.

В июне температура воздуха будет подниматься выше +30°C. Будет преимущественно солнечно. Сильных дождей на западе страны, как в мае, не ожидают.