Похолодает, но не везде: синоптики дали прогноз

12 ноября в Украине ожидается небольшое похолодание. Фото - Волынь24

12 ноября украинцам следует ожидать небольшого похолодания. Средняя температура будет держаться на уровне +14 градусов днем.

На территории всей страны без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

Теплее всего будет на юге - температура поднимется до +16 градусов. Столбики термометров на севере и западе страны покажут +9 градусов днем.

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На востоке страны ожидается температура на уровне +10 градусов.

В Киеве 12 ноября без осадков. Температура воздуха - +10 +12. Ветер юго-восточный с порывами 5-10 м/с.

13 ноября будет наиболее теплая и солнечная погода - третье "бабье лето", когда тепло будет в большинстве регионов Украины.