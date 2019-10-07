Похищение и насильственные действия: Саакашвили подал заявление в военную прокуратуру

Саакашвили обратился в прокуратуру с заявлением о совершении над ним насильственных действий. ФОТО: liga.net

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили подал в Главную военную прокуратуру заявление о своем прошлогоднем похищении и незаконном выдворении из Украины.

По его заявлению ведомство открыло уголовное производство. Сообщила об этом пресс-служба Главной военной прокуратуры на официальной странице в Facebook.

"Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвилли и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018-го. Согласно указанному заявлению открыто уголовное производство", — говорится в сообщении.

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Саакашвили выдворили в Польшу в феврале 2018-го после приостановления его гражданства 5-и президентом Петром Порошенко. Въезд в Украину ему ограничили до 2021-го. Однако в мае 2019-го новоизбранный президент Владимир Зеленский гражданство Саакашвили вернул. В том же месяце бывший губернатор Одесской области прибыл в Украину.