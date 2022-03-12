Пограничники развернули украинца, которого комиссовали из-за беременности

Мужчину задержали в пункте пропуска "Могилев-Подольский". Фото: ГПС

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности.

Предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В документе 53-летнего мужчины числилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована в прошлом году. В частности, числилось, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства Обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с отметкой "а" - с усложненным течением.

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Мужчину сняли с военного учета в 2009 году. Фото: ГПС

Мужчину пограничники передали в полицию, где должны разобраться будь то неординарный случай, ошибка или обычное использование поддельных документов, за которое предусматривается до 2 лет ограничения свободы.

В Луганской области отряд пограничников и бойцов Вооруженных сил Украины выгнал захватчиков из окраины одного из украинских городов. Защитники уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у оккупантов есть потери в живой силе.