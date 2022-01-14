Пограничники получили современные французские вертолеты

Два новых вертолета поступили харьковским пограничникам. Фото: Госпогранслужба

Два новых вертолета AIRBUS H125 пополнили авиапарк Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Поставка вертолетов состоялась в рамках соглашения между правительствами Украины и Франции.

В рамках этого соглашения Украина должна пополниться 55 новыми образцами авиатехники. Из них Госпогранслужба Украины получит 24 новых вертолета. В настоящее время их у пограничников уже семь.

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"Первые вертолеты по украинско-французскому контракту пограничники приняли на вооружение еще в январе 2020 года. В начале эксплуатации они использовали эти машины для подготовки летного и инженерно-технического состава, а также для мониторинга государственной границы", - говорится в сообщении.

Сейчас Госпогранслужба имеет собственных сертифицированных специалистов, в том числе инструкторов.

23 декабря из Франции прибыли три новых вертолета AIRBUS H125 для украинских пограничников. Эти вертолеты обладают современным оборудованием для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг в инфракрасном режиме. Тепловизионная камера обнаруживает транспорт на расстоянии до 20 км. Вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами.